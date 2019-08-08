وفاة والدة فنان مصري شهير

نشرت الصفحة الرسمية الفنان المصري ” فتحي عبد الوهاب ” على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” منشورا أعلنت فيه عن وفاة والدة فتحي عبد الوهاب بعد صراع مع المرض .
وجاء المنشور : ” إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت الى رحمة الله تعالى والدة الفنان فتحي عبدالوهاب ” .
ولم يعلن فتحي عبد الوهاب حتي الاَن عن موعد إقامة الجنازة أو العزاء .
كما نشر فتحي عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” تغريدة أعلن فيها عن الخبر صباح اليوم الخميس .. وكتب قائلا : ” أمي في ذمة الله ” .
إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت الى رحمة الله تعالى والدة الفنان فتحي عبدالوهاب
Posted by Fathy Abdel Wahab – فتحي عبد الوهاب on Thursday, August 8, 2019
امي في ذمة الله pic.twitter.com/zySxXzZ4LT
— fathy abdel wahab 🇪🇬 (@FathyAbdelWahab) August 8, 2019