وفاة والد الفنان داوود حسين

توفي والد الفنان الكويتي ​داوود حسين​ بعد صراع مع المرض، وهو الذي كانت تحدث عن مرض والده منذ أيام قليلة فأشاد بالفنانة القديرة سعاد عبد الله، كاشفاً أنها كانت إلى جواره خلال فترة مرض والده، مؤكداً أنها ليست مجرد زميلة فن ولكنها أخت وإنسانة، على حد قولهز ومن ناحيته نعى الفنان الإماراتي حبيب غلوم وادل داوود حيث نشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لداوود معلقاً عليها بقوله: “عظم الله أجرك يا خوي داوود حسين في الوالد الله يرحمه ويغفر له ويصبركم، تعازينا الغالي، إنا لله وإنا إليه راجعون

انتقل الى رحمة الله تعالي

حسين مهدي علي

والد : الفنان داوود حسين *الدفان غداً بعد صلاة العصر صليبيخات* إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/KYGcsbNdXX — خالد البريكي (@khaledalburaiki) July 21, 2018

المصدر: elfann.com

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