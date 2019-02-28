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“ولاد الحرام” لـ وائل كفوري تتصدر قبل طرحها.. تعرف على كلماتها!

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يبدو أن موعد طرح أغنية النجم اللبناني وائل كفوري بات قريبًا جدًا، خاصةً مع كشف بعض الزملاء الإعلاميين عن بعض كلمات الأغنية عبر “تويتر”.

وقد حقق هاشتاغ “ولاد الحرام” رواجًا واسعًا عبر موقع تويتر، حيث من المتوقع أن يكون هو نفسه عنوان الأغنية المنتظرة.

وكان وائل كفوري قد أشار في تصريحاته الأخيرة إلى أن الأغنية الجديدة موضوعها العام هو الوفاء، رافضًا الأفصاح عن أي تفاصيل أخرى حولها.

ويقول وائل كفوري في مقاطع أغنيته الجديدة بحسب الإعلاميين ريما نجيم ونيشان: “في شي اسمو وفا سامع عَنّو شي”.. “في شي إسمو عشرة حلوة وسنين وإيام ما بيهونوا بعمرُن …إِلَّا ع أولاد الحرام … الوفا سامع عنّو”.

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