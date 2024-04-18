أحيت الفنانة ميريام فارس حفلاً لمناسبة عيد الفطر، في مدينة ليماصول القبرصيّة.

وغنّت فارس أجمل أغنياتها خلال الحفل، لكنّها تعرّضت لانتقادات واسعة، بسبب فستانها الجريء الذي ارتدته.

انتقادات حول إطلالة ميريام فارس

ومن ابرز تلك الانتقادات على إطلالة مريام فارس جاء تعلق ناقد الموضة، إيلي حنا، حيث قال:”هلأ عندي سؤال… ميريام مقتنعة بالشي يلي لابسته؟ الفستان بالجزء العلوي كتصميم ما بيقطع… و تحديدا ال cups تبع الفستان ولا أشنع من هيك.”

تابع:”ما عندي مشكلة مع الاطلالات “غير المحتشمة جدا” اذا كانت حلوة و ملفتة و مش cheap… بس انه تكون اطلالة هالقد شنيعة؟ لا ما بتقطع….يمكن ميريام صار لازم تعيد حساباتها الفاشونية.”

تفاصيل إطلالة ميريام فارس

وظهرت ميريام فارس بفستان من تصميم جورج حبيقة من مجموعة الأزياء الجاهزة لخريف وشتاء 2024، وجاء بخامة شفافة في جزئه السفلي، باللون الأسود وخطوط فضية لامعة، بينما النصف العلوي، فجاء مكشوف البطن وبلا أكمام.

وتركت ميريام فارس شعرها ذو الخصل المموجة يتطاير حولها في الصور بلون أغمق مما اعتاده عليها جمهوره، وابتعدت عن مكياجها المعتاد، ووضعت مكياجا ثقيلا حول العين.

جائزة ميريام فارس في “الموريكس دور”

يذكر أن ميريام فارس حصلت على جائزة أول نجمة لبنانية عربية تصل إلى العالمية، في حفل “الموريكس دور” لعام 2023.

وقالت ميريام فارس في رسالة مؤثرة لجمهورها خلال تكريمها: “حلو الانسان يتكرم وهو عايش وبعمر صغير، وهذا التكريم بالنسبة لي لأنه من بلدي لبنان بيختصر كل العشرين سنة في مشواري، لأن أول البوم ليا وأول أغنية من عشرين سنة، وخلال العشرين سنة ركزت وصممت ومشيت لقدام”.

وأضافت: “لما بتكون بعز عطائك ما بتتخيل ان ممكن يجي شي ويكسرك أنا انكسرت وقعدت بفرشتي أربع سنين ووصلت لوقت أني ما هقدر أعمل أحلى شي بحياتي وهو المسرح، وتخليت أني مش هقدر أغني ولا أرقص ولكن على قد ما كانت إرادتي قوية وحبي لعائلتي وأهلي كبير وقد ما كان فني وموهبتي أقوى من وجعي وقفت وركضت حتى حقق حلمي”.

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