ردت الفنانةالسورية نسرين طافش على السخرية والجدل الذي صاحب أحد مشاهدها في مسلسل “;المداح” والتي تجسد فيه دور “رحاب” الى جانب الفنان المصري حمادة هلال.

وكانت الانتقادات قد جاءت على مشهد ظهور نسرين بمكياج كامل ورموش وهي على سرير المستشفى بعد معرفتها بخبر وفاة والدها الحاج غالب مقتولاً في العمل الدرامي، وهو ما سبب لها حالة إنهيار عصبي أُدخلت على إثره المستشفى.

بدورها ردت نسرين طافش عبر سلسلة تغريدات كتبتها عبر حسابها على تويتر حيث نشرت فيه البداية صورها من المشهد وقالت “هدول الصور من مسلسل الوجه الآخر لما سارة عملت حادث شحوب و كدمات و مافي نقطة مكياج و لا حتى فاونديشن و هدول رموشي الطبيعين بدون مسكارا على فكرة و منكوشة متل مالكون شايفين مصداقية تامة و لا تخفى سوى على حاقد او مريض او جاهل .. يتبع في التغريدة القادمة”.

هدول الصور من مسلسل الوجه الآخر لما سارة عملت حادث شحوب و كدمات و مافي نقطة مكياج و لا حتى فاونديشن و هدول رموشي الطبيعين بدون مسكارا على فكرة و منكوشة متل مالكون شايفين مصداقية تامة و لا تخفى سوى على حاقد او مريض او جاهل .. يتبع في التغريدة القادمة pic.twitter.com/s7lSbPCOQz — نسرين طافش (@NESREENTAFESH) April 22, 2021

وتابعت “متل ما شفتو بصور حادث سارة في الوجه الاخر في التغريدة السابقة المصداقية بالمكياج لانو حادث سيارة لكن اول مرة بحياتي بسمع انو الاغماء الفجائي في الو مكياج معين يعني اذا وحدة كانت حاطة مسكرة فقط وانصدمت وأغمي عليها لازم تصحى من الاغماء و تروح تغسل المسكرة و ترجع تكمل الاغماء”.

متل ما شفتو بصور حادث سارة في الوجه الاخر في التغريدة السابقة المصداقية بالمكياج لانو حادث سيارة لكن اول مرة بحياتي بسمع انو الاغماء الفجائي في الو مكياج معين يعني اذا وحدة كانت حاطة مسكرة فقط وانصدمت وأغمي عليها لازم تصحى من الاغماء و تروح تغسل المسكرة و ترجع تكمل الاغماء — نسرين طافش (@NESREENTAFESH) April 22, 2021

وأضافت “بالوقت يلي الغالبية والحمدلله أشادوا بالاداء والصدق بشخصيتي بمشهد صدمة رحاب بموت ابوها ومع تحقيق مسلسل المداح نسبة مشاهدات عالية طبيعي البعض و هم الأقلية ما رح يعجبهم الموضوع .. بالتأكيد النقد البناء المحترف يحترم .. أما النقد الأجوف المبني على باطل فهو تعبير عن (غل) بنجاح احدهم”.

بالوقت يلي الغالبية والحمدلله أشادوا بالاداء والصدق بشخصيتي بمشهد صدمة رحاب بموت ابوها ومع تحقيق مسلسل المداح نسبة مشاهدات عالية طبيعي البعض و هم الأقلية ما رح يعجبهم الموضوع .. بالتأكيد النقد البناء المحترف يحترم .. أما النقد الأجوف المبني على باطل فهو تعبير عن (غل) بنجاح احدهم — نسرين طافش (@NESREENTAFESH) April 22, 2021

كما كشفت نسرين طافش في ردها على احد متابعاتها عن وصفت مسكرة لتكثيف الرموش حيث قالت “حطي زيت خروع كل يوم قبل ما تنامي و جيبي ماسكارا رفيتا لاش لتكثيف الرموش و رح تدعيلي مو عيب الإنسان دايما يحسن من شكلو”.

حطي زيت خروع كل يوم قبل ما تنامي و جيبي ماسكارا رفيتا لاش لتكثيف الرموش و رح تدعيلي مو عيب الإنسان دايما يحسن من شكلو — نسرين طافش (@NESREENTAFESH) April 22, 2021