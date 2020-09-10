نشر الفنان اللبناني ​وليد توفيق​ صورة لإبنيه علي والوليد على حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب معلقاً:علي والوليد في بيروت.

وهذه ليست المرة الاولى التي ينشر فيها وليد توفيق صوراً لاولاده الذين تجمعهم به علاقة وطيدة جداً، وكأنه صديقهم وليس والدهم فقط.

من ناحية ثانية كان وليد قدأشرف على توزيع حوالى 1100 حصة غذائية في طرابلس وبالتعاون مع منظمات وجمعيات خيرية خصوصا بعد الانفجار الذي حصل في بيروت والذي ادى الى وفاة اكثر من 160 شخصاً.