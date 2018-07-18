وليد فواز يعلن رسميا انفصاله عن مي سليم.. وهذا ما قاله مجددا

وجّه الممثل ​وليد فواز​ رسالة إلى الجمهور اعلن من خلالها انفصاله رسميا عن الممثلة ​مي سليم​، وذلك عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب فواز قائلا: “قدر الله ماشاء فعل ..اللي حصل النهاردة ده تصحيح لوضع كان من الأساس غلط والحمد لله أنه تم دلوقتي مش بعد كده.

واضاف: “ورغم أن كتيرا افتكروا اني اتسرعت في إعلان الخبر على السوشيال ميديا ..إلا أني اتعودت أكون واضح مع نفسي وجمهورى اللي طلبت منه الدعاء بعد الضغط علي من قبل البعض وتصدير كم كبير من المشاكل ولدرجة وصلت للتشهير بيا لإصرارى على الطلاق، أنا بعترف فعلا إني اتسرعت في الجواز وافتكرت للحظة أن الحب كاف لكن في الحقيقة الحب مختلف تماما عن الواقع .

وختم بالقول: “المرة الجاية حيكون اختياري قائم علي العقل أكثر من العاطفة علشان أعمل أسرة بجد اكمل بيها حياتي ..والحمد لله أن الجوازة لم ينتج عنها أبناء ربنا يوفق الجميع والله المستعان .”