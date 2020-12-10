شاركت الفنانة “دينا محسن” نجمة مسرح مصر المعروفة لدي الجمهور بـ «ويزو» في وقتٍ سابق، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بصورة لها مع زوجها، حيث ظهرت خلالها بمظهر وصفه الجمهور (بالرشيق) واستنتج البعض أنها فقدت جزءًا كبير من وزنها.

ولاقت تلك الصورة التي نشرتها الفنانة ويزو إعجابًا كبيرًا من قبل جمهورها ومتابعيها، وانهالت عليها التعليقات، والتي جاءت كالتالي: “خسيتي أوي”، “هي ويزو خست كده ليه”، “خسيتي شويتين ولا إيه”، “إيه الجمال ده ما شاء الله”، “نحفانه أوي يا ويزو”، وغيرها الكثير من التعليقات.

دينا محسن الشهيرة بـ “ويزو” مع زوجها

وعلي الصعيد الفنى، انضمت الفنانة دينا محسن ويزو إلى قائمة أبطال “فيلم ماما حامل” للنجمة ليلى علوى، الذى انطلق تصويره خلال الأيام الماضية فى مدينة الشيخ زايد، وتدور أحداث الفيلم حول أسرة من طبقة غنية تتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، حيث يعتمد الفيلم على كوميديا الموقف، بالإضافة إلى تعرض بيومى فؤاد لبعض المشاكل فى عمله الذى يتولى إدارته الفنان سامى مغاورى، وتتوالى الأحداث فى إطار اجتماعى كوميدى.

“فيلم ماما حامل” بطولة النجمة ليلى علوى ويشاركها بطولته بيومى فؤاد، ومحمد سلام، وحمدى الميرغنى وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، وحتى اليوم لم يتم تحديد موعد نهائي لعرض العمل.

من ناحية أخرى تشارك الفنانة ويزو فى “مسرحية اللوكاندة” ويبدأ عرضها قريبا على قناة dmc ومنصة WATCH iT، من إنتاج سينرجى وفكرة وإخراج أشرف عبد الباقى، وهى سيت كوم مسرحي من حلقات متصلة منفصلة، تدور أحداثها حول أسرة تتعرض لمواقف كوميدية عديدة فيما بينهم، بسبب “اللوكاندة” التي يتشاركون في ملكيتها، وتختلف طباع كل منهم عن الآخر، والعرض مستمر حاليًا على مسرح الريحاني أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.