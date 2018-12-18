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يارا “تبارك” لـ ميسي بعد فوزه بالحذاء الذهبي

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يارا مع ميسي

يارا مع ميسي

حالة من السعادة تنتاب مشجعى فريق برشلونة الإسبانى وتحديدًا نجمه الأرجنتينى ليونيل ميسى، بحصوله على الحذاء الذهبى للموسم الماضى، بعد فوزه بلقب هداف الدرويات الأوروبية الكبرى “بيج 5”.

النجمة اللبنانية يارا واحدة من أكبر مشجعات برشلونة ومن أكثر المحبات للنجم ميسى أفضل لاعب فى العالم، عبرت عن سعادتها بفوز ميسى نجمها المفضل بالحذاء الذهبى من خلال نشرها صورة تجمعها بميسى.

يارا علقت على الصورة قائلة “صار فينا نقول مبروك.. مش معقول تمرق هيك يعنى بلا ما نبارك.. عيب.. مبروووووووك ميسى”.

 

 

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