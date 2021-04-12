اعتذر الفنّان السوري ياسر العظمة من متابعيه، لعدم تمكن مسلسله “السنونو” من اللحاق بموسم السباق الرمضاني.

وقال العظمة في تدوينةٍ نشرها عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”: “كم كان جميلاً أن نلقاكم في شهر رمضان المبارك، وقد وعدتكم لتحقيق ذلك وعداً جميلاً متفائلاً، وبذلنا كل جهد صادق، لكن العمليات الفنية استغرقت أكثر مما توقعنا، مما يضطرنا إلى تأجيل موعد العرض إلى ما بعد شهر رمضان بموعد لاحق بعون الله”.

ورغم الآمال المعقودة على عودة “الأسطورة” بعد غياب 8 سنوات؛ كان خروج “السنونو” من منافسات موسم رمضان 2021 متوقعاً، حيث انتهى التصوير بالإمارات يوم 9 نيسان/ أبريل.

وكشف الإعلان الترويجي للعمل، والذي أطلقته الشركة المنتجة مؤخراً عن مفاجآتٍ جديدة، فيما يتعلق بمشاركة العديد من الفنّانين السوريين والعرب في المسلسل، ومنهم الفنّانة اللبنانية تقلا شمعون.

“السنونو” سفينة ترسو في دولة الإمارات، وتنطلق منها إلى محطات تحمل كل منها حكاية جديدة، ويشارك في المسلسل فنّانون سوريون، سبق لهم المشاركة إلى جانب العظمة في أجزاء سابقة من “مرايا”، كعابد فهد، وبشار إسماعيل، مرح جبر، محمد قنوع، ديمة الجندي، ليليا الأطرش، وأمجد طعمة، وتضم قائمة أبطال وضيوف المسلسل، فنّانين سوريين، ولبنانيين شباب، تحت إدارة المخرج المصري خيري بشارة.