هاجم ناشط مواقع التواصل الاجتماعي ياسر الفيصل الفاشينيستا الكويتية الشهيرة نهى نبيل بعد الضجة التي أثارتها الأخيرة بمنشور شاركته على حسابها بموقع تبادل الصور العالمي “انستقرام” قالت فيه: ““ممتنة لدعمكم ومحبتكم لي طوال السنوات الماضية.. لكن الآن حان وقت التغيير” وهو ما جعل متابعيها يرجحون اختفائها بعد المنشور باعتزال السوشيال ميديا.

من جانبه علق ياسر الفيصل على انباء اختفاء واعتزال نهى نبيل مشككا في نواياها وقال: “أتحداها تبتعد سنة كاملة أقسم بالله لها مليار دينار لو جلست مبتعدة عن مواقع التواصل حتى 2022.. أعرفهم زين ذولى مستحيل يستغنون عن الدخل المرتفع اللي بدون جد وعن الهدايا والمجانا حتى لو حاولوا ما راح يقدرون”.