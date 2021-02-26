يحل لاعب كرة القدم السعودي السابق ياسر القحطاني بديلا عن الفنان المصري أحمد حلمي لتقديم الموسم الثاني من برنامج المواهب الخاص بالأطفال “نجوم صغار” او “Little Big Stars”.

وكانت بدأت “أم بي سي” بالإعلان عن التحضير للموسم الثاني منذ شهرين تقريبا، واستقبال طلبات الأطفال الذين يرغبون في المشاركة بالبرنامج، ومن المتوقع أن ينطلق عرض الموسم الثاني بعد انتهاء برنامج “إنت مين” الذي يعرض حاليا، وذلك في شهر مارس/آذار.

هذا وكانت التقارير الإخبارية قد كشفت عن اعتذار الفنان أحمد حلمي، عن تقديم الموسم الثاني من برنامج اكتشاف المواهب “نجوم صغار، وأن اعتذاره جاء بسبب انشغاله بعدد من الأعمال الفنية وليس بسبب خلافات مادية بحسب ما جرى تداوله.

يُذكر أن برنامج “نجوم صغار” هو النسخة العربية من البرنامج الأمريكي “Little Big Shots”، وهو البرنامج الترفيهي الأكثر مشاهدة في أميركا عام 2016، حيث عرض منه خمسة مواسم وقدمه النجم الكوميدي ستيف هارفي.

وكان قد انطلق عرض البرنامج بنسخته العربية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2018، واستضاف أحمد حلمي من خلاله العديد من المواهب الصغيرة من مختلف البلاد العربية.

وتقوم فكرة البرنامج استضافة عدد من الأطفال، ليقوموا بتقديم مواهبهم المختلفة على المسرح أمام الجمهور، يسبقها حوار كوميدي مع مقدم البرنامج؛ إذ تنقسم كل حلقة إلى قسمين، القسم الأول عبارة عن محاورة حلمي للطفل، الذي يتطرق للحديث عن موهبته وعمره ومدى تجاوبه، واختبار لمعرفة قدرته على التواصل، وسط تفاعل الجمهور المتواجد في الأستوديو، أما القسم الثاني، فهو الذي يقدّم فيه الطفل موهبته أمام الحاضرين.

وما يميز البرنامج عن غيره، هو أنه لا يعتمد على مبدأ اختيار المواهب الأفضل، أو من خلال تصويت الجمهور، بل إنه فقط مساحة لعرض الموهبة وإفساح المجال لأكبر قدر ممكن من الأطفال في العالم العربي لاستعراض قدراتهم، وتحفيزهم على الاستمرار بها إلى الأمام.