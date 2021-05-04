حل الفنان ” ياسر جلال ” ضيفا مع الإعلامية ” فاطمة مصطفى ” في برنامجها على إذاعة راديو 9090 .

وخلال اللقاء سئل ياسر جلال حول متابعته لبرامج المقالب التي يقدمها شقيقه الفنان ” رامز جلال ” فأجاب بإنه حريص على مشاهدته كل عام في وقت الإفطار .

وأشار ياسر جلال إلى أن شقيقه لم يعد يصبح نجما مصريا أو عربيا فقط بل أصبح نجما عالميا وصلت شهرته إلى العالم وأصبح معروفا حتى أنه يشاهد تقارير عنه في التليفزيون الألماني وأمريكا .

وتابع : ” رامز نجم كبير وأنا فخور إنه اخويا وبدعي إن ربنا يسلمها عليه .. هو بيعمل برنامج الكاميرا الخفية اللي هو بيتعمل في كل دول العالم بس بطرق مختلفة وهو بيعلي على نفسه ” .

وعن سبب عدم ظهور ياسر جلال مع شقيقه في برامجه قال : ” أنا مش بتاع برامج أوي مبحبش البرامج ومبحبش كمان تحديدا البرامج اللي بفلوس ” .