خطفت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب لانظار مع والدتها المحجبة في جلسة تصوير جديدة خطعت لها لصالح احدى المجلات وقامت بمشاركتها عبر حسابها على انستغرام.

وتعتبر ياسمين الخطيب واحدة من يقونات الجمال في العالم العربي والتي تتجه الأنظار إليها بعد نشرها لأي صورة حديثة عبر حسابها الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي.

لكن يبدو أن الجمال صفة متوارثة في عائلة ياسمين الخطيب، إذ تصدرت كعادتها مؤشرات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكن هذه المرة بسبب جمال والدتها اللبنانية.

ونشرت ياسمين جلسة تصوير جديدة لها بصحبة والدتها والتي نالت إعجاب الجميع لجمال ياسمين الموروث من والدتها، كما أكد البعض على الشبه الكبير الذي يجمعهما خاصة في لون العينين الزرقاء والبشرة الفاتحة.

كما قامت ياسمين الخطيب بنشر صورة اخرى لها ظهرت فيها بالحجاب وعلقت عليها كاتبة: “من الليلة الكبيرة لمولد أم العواجز السيدة زينب.. مدد يا ستنا”.