ياسمين الخطيب تعلن عن دخولها عالم السينما

نشرت الإعلامية ياسمين الخطيب صورة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” بصحبة المخرج مجدي أحمد علي والفنان أحمد مجدي معلنة دخولها عالم السينما بفيلم ” طلعت حرب 2 ” وهي أول تجربة سينمائية لها .

وعلقت ياسمين على الصورة قائلة : ” قريبا .. أول تجربة في السينما فيلم ” طلعت حرب 2 ” مع أستاذنا الكبير مجدي أحمد علي وقصة وسيناريو هنزادة فكري ” .

قريباً.. أول تجربة في السينما، مع أستاذنا الكبير د. مجدي أحمد علي. فيلم "٢ طلعت حرب"، قصة وسيناريو العزيزة هنزادة فكري. Posted by Yasmine Sayed on Friday, June 14, 2019

ياسمين الخطيب هي فنانة تشكيلية و كاتبة مصرية ألفت عددا من الكتب منها كتب : ” قليل البخت يلاقي الدقن في الثورة ، كنت في رابعة ، ولاد المرة ” .. إلى جانب كتابتها لمقالات في بعض الجرائد .

وتعرف عليها الجمهور بعد ظهورها كمذيعة في البرامج التليفزيونية للحديث عن مشكلات المجتمع المصري .

وتقدم حاليا برنامج ” آخر النهار ” مع الإعلامي المصري تامر أمين على قناة النهار .