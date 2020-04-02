ياسمين حلاوة ابنة ياسمين عبدالعزيز تخطف الانظار في اول ظهور لها!

خطفت ابنة الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز الانظار بعد تداول اول صور لها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان كانت والدتها تحرص على إبقائها بعيدة عن الاعلام.

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وظهرت ياسمين الصغيرة في صورة حديثة، حيث بدأت المقارنات بينها وبين والدتها النجمة ياسمين عبدالعزيز ومدى التشابه بينهما.

كما نشرت ياسمين عبدالعزيز صورة أخرى تجمعها بابنتها عبر حسابها على “انستقرام”، حيث بدا واضحاً أن الابنة الحسناء قد اكتسبت ملامحها من والدها ولا تشبه أمها كثيراً إلا في شكل العينين فقط.

يذكر ان ياسمين عبدالعزيز كانت قد تزوجت في عام 2001 من رجل الأعمال محمد نبيل حلاوة وأنجبا ياسمين وسيف الدين إلا أنهما انفصلا في بداية عام 2018 وفي مطلع مارس 2020 أعلنت عن علاقة عاطفية تجمعها مع الممثل أحمد العوضي.