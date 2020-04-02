الصفحة الرئيسية فن ياسمين حلاوة ابنة ياسمين عبدالعزيز تخطف الانظار في اول ظهور لها!

ياسمين حلاوة ابنة ياسمين عبدالعزيز تخطف الانظار في اول ظهور لها!

بواسطة -
0 113
ياسمين عبدالعزيز وابنتها ياسمين

ياسمين عبدالعزيز وابنتها ياسمين

خطفت ابنة الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز الانظار بعد تداول اول صور لها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان كانت والدتها تحرص على إبقائها بعيدة عن الاعلام.

وظهرت ياسمين الصغيرة في صورة حديثة، حيث بدأت المقارنات بينها وبين والدتها النجمة ياسمين عبدالعزيز ومدى التشابه بينهما.

View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

A post shared by Yasmin Abdelaziz (@yasminabdelaziz_) on

كما نشرت ياسمين عبدالعزيز صورة أخرى تجمعها بابنتها عبر حسابها على “انستقرام”، حيث بدا واضحاً أن الابنة الحسناء قد اكتسبت ملامحها من والدها ولا تشبه أمها كثيراً إلا في شكل العينين فقط.

يذكر ان ياسمين عبدالعزيز كانت قد تزوجت في عام 2001 من رجل الأعمال محمد نبيل حلاوة وأنجبا ياسمين وسيف الدين إلا أنهما انفصلا في بداية عام 2018 وفي مطلع مارس 2020 أعلنت عن علاقة عاطفية تجمعها مع الممثل أحمد العوضي.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.