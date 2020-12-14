اختيرت الفنانة المصرية ياسمين صبري للسنة الثالثة، ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم، وذلك وفقاً لما أعلنه الحساب الرسمي لمسابقة “تي سي كاندلر” tccandler، عبر موقع “إنستغرام”.

وتعد ياسمين صبري الفنانة العربية الوحيدة المتواجدة هذا العام ضمن قائمة أفضل 100 وجه في العالم، والتي ضمت العشرات من نجوم هوليوود وبوليوود ونجمات الرياضة، وملكات جمال عدد من الدول حول العالم.

وكانت ياسمين، هي الفنانة العربية الوحيدة أيضاً ضمن قائمة أفضل 100 وجه في العالم عام 2017، وعادت لتكرر الأمر عام 2018، قبل أن تدخل مجدداً ضمن نفس القائمة هذا العام.

وقد عبر ناشطون عرب عن سعادتهم بوجود ياسمين صبري ضمن هذه القائمة حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: “تستحق تبقى رقم واحد في المسابقة ” و “ياسمين جميله جدا ” و للمرة الثالثة عملناها”.

يشار إلى أن آخر أعمال ياسمين صبري هو مسلسل “فرصة تانية”، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي.