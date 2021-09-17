شاركت الفنانة المصرية ياسمين صبري متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة لها أطلت فيها من داخل طائرتها الخاصة.

وظهرت ياسمين صبري، في الصورة، من داخل طائرتها الخاصة، باطلالة بسيطة مرتدية تيشيرت باللون الأزرق، تاركة شعرها منسدلًا علي أكتافها، وبدون ميك اب بينما كانت تغطي نفسها بلحاف وتحتسي كوب من القهوة.

يذكر ان ياسمين صبري دائما ما تستعرض حياة الرفاهية التي تتمتع بها مع زوجها رجل الاعمال حيث ان دائما ما تستعرض الطائرة واليخت الخاصين بهم وغيرها من مظاهر البذخ.

جدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري مسلسل كان “فرصة تانية”، وشاركها في البطولة عدد كبير من نجوم الفن، منهم أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي وغيرهم.