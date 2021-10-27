حلت الفنانة ” ياسمين صبري ” ضيفة ببرنامج ” abtalks ” المذاع على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ويقدمه الإعلامي الإماراتي ” أنس بوخش ” .

وخلال اللقاء تحدثت ياسمين صبري عن علاقتها بالله سبحانه تعالى وخوفها منه مؤكدة على أنها لا تخشى أحدا غير الله ودائما ما تحسن الظن به وتتوكل عليه .

فقالت : ” بخاف أزعل ربنا لأن هو كل حاجة في حياتي هو حبيبي وأنا حبيبته دايما بقول كده هو ده يقيني أنا حرة .. هو سندي وظهري وهو المحامي بتاعي وهو وكيلي وكل ما بشعر بكدا بيديني أكتر ” .

وتابعت : ” وربنا قال (أنا عند حسن ظن عبدي بي) هو في أكتر من كدا .. واحنا فاكرين إن الدنيا اللي بيحركها الأشخاص .. نهائي ” .

وأضافت الفنانة ياسمين صبري : ” أنا بؤمن إن الكون هو اللي مسخر ليا لإني أنا إيماني بيه كدا ولا يمكن يخذلني لأنه وعدني وأنا مبخافش غير منه ” .