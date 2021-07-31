تواصل الفنانة المصرية ياسمين صبري مشاركة متابعيها بصور من أجواء من المرح التي تقضيها برفقة شقيقيها وزوجها رجل الاعمال أحمد أبو هشيمة في إسبانيا حيث ظهر الثلاثة أشقاء أثناء جولتهم التي سيطرت عليها حالة من المغامرة.

ونشرت ياسمين صبري عبر حسابها على “انستجرام” مجموعة صور وفيديوهات أثناء جولتها في إسبانيا والتي ظهرت فيها مع شقيقيها وتحديدا رحلة السفاري التي قام بها الثلاثي وسيطرت عليها أجواء المغامرة حيث ارتدى كل منهم النظارات الخاصة بهذه النوعية من الرحلات وكذلك الكمامات التي تحمي الوجه فيما ظهرت الفنانة المصرية وهي تقود المركبة وسط الجبال ويحاول كل من شقيقيها اللحاق بها.

كما نشر شقيقان ياسمين صبري وأحدهما اسمه آدم أكثر من فيديو على خاصية “الاستوري” عبر حساباتهما على “انستجرام” أثناء الجولة التي قاما بها مع الفنانة المصرية،

أما شقيقها الاخر الذي يطلق على نفسه “رئيس” فقد نشر صورة عبر حسابه على “انستجرام” أثناء الجولة وكتب عليها تعليقا مختصرا قال فيه: “أحب إسبانيا”

ياسمين صبري مع احد اشقائها

وتفاعل مع الصور رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة زوج الفنانة المصرية ياسمين صبري التي لم تكن هذه هي المرة الاولى التي تظهر فيها مع أشقائها حيث أنها نشرت أكثر من صورة تجمعها بهما لكن لم تكشف الفنانة المصرية عن أي تفاصيل أو تعليق على الصور التي قامت بنشرها.

بينما يقوم شقيقها “رئيس” بنشر العديد من الصور التي تجمعه بها وكذلك بزوجها أحمد أبو هشيمة.كما حضر الأول كذلك حفل عيد ميلاد شقيقته الأخير حيث ظهر في صورة تجمعه بها وكذلك زوجها أحمد ابو هشيمة أمام قالب عيد الميلاد كما حرص على تهنئة الفنانة المصرية بهذه المناسبة.