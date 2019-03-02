ياسمين صبري بـ لوك فتاة شعبية… والسبب؟

تم الكشف عن الشخصية التي ستظهر بها الفنانة المصرية في مسلسل “حكايتي” في رمضان المقبل.

ياسمين صبري ظهرت بمكياج بسيط، وبشعر مصفف على عجل، وظهرت حولها أجواء الحارة الشعبية، حيث على ما يبدو أن ياسمين صبري أخيرا قررت أن تغير من نمط الأدوار التي باتت معروفة بها، وهي شخصية الفتاة الأنيقة والمتطلعة دوما للثراء.

“حكايتى” تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة “سينرجى”، وبطولة ياسمين صبري، وفاء عامر، أحمد حاتم أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، إدوارد، مها أبو عوف، إسلام جمال، أحمد جمال سعيد، دنيا المصرى، جمال عبد الناصر ومصطفى درويش. وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعى.