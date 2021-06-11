شاركت الفنانة المصرية ياسمين صبري متابعيها على مواقق التواصل الجتماعي بمجموعة جديدة من الصور والتي خطفت فيها الانظار.

وظهرت ياسمين صبري في الصورة وهي تجلس على الاريكة في منزلها واكتفت بالتعليق كعادتها بايموجي.

هذا وتتصدر ياسمين صبري محركات البحث على غوغل بشكل دائم تقريبا حيث تلفت الأنظار بإطلالاتها اليومية التي تنشرها على حسابها الشخصي على تطبيق انستقرام.

تركّز ياسمين على تنسيق قطع مجوهرات ناعمة وفريدة تعكس الكثير من الفخامة والرقيّ لتزيد على مظهرها لمسة من السحر والجمال فتتألق بأسلوب مميز لا مثيل له، كونها تمكنت من تجسيد نمطها الخاص في عالم الموضة والأناقة.

وكانت أحدث أعمال ياسمين صبري مسلسل “فرصة تانية” رمضان 2020، مع النجوم: “أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة‎” وغيرهم.