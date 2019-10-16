ياسمين صبري تتألق بإطلالة انيقة في احدث صورها

شاركت الفنانة المصرية ياسمين صبري، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها على انستغرام بصورة جديدة في إطلالة جذابة وانيقة من آخر ظهور لها.

وتألقت ياسمين صبري بفستان رمادي قصير، “وبليزر” كحلي، مع حذاء كعب باللون الأبيض، وشعر منسدل على كتفيها، ومكياج ناعم يناسب إطلالتها، كما ارتدت ساعة باللون الأسود.

وانهالت التعليقات والاعجابات على الصورة من جمهور ومعجبي ياسمين الصبري والتي يتابعها اكثر من سبعة مليون.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبرى كان مسلسل “حكايتى”، وهو بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبدالناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، ومن تأليف محمد عبدالمعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج سينرجى.