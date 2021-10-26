تحدثت الفنانة المصرية ياسمين صبري عن تفاصيل من حياتها الشخصية وخاصة طفولتها وعلاقتها بوالديها بعد انفصالهما وذلك خلال لقائها مع الاعلامي الاماراتي أنس بوخش في حلقة جديدة من برنامجه ABTalks.

وفي التفاصيل ، تحدثت ياسمين صبري عن التغييرات المستمرة في حياتها ، وعن رأيها في إجابتها فقالت التي قالت عنها ” شفافة وطبيعية و ليست مصطنعة”.

أما عن طفولتها، فأشارت ياسمين أن من قام بتربيتها هي جدتها وجدها من والدتها ، مضيفةً بأن جدتها كانت امرأة شديدة وتحرص على تدريبها يومياً منذ أن كانت بعمر 4 سنوات وحتى أصبحت بعمر الـ18 عاما فلم يكن لياسمين رفاهية الوقت أو الراحة والذي تعتبره سبب في نضج شخصيتها وتحملها للمسئولية.

وعن علاقتها بوالدها، فقالت ياسمين صبري أنه انفصل عن والدتها عندما كان عمرها عامين و بأنها لم ترى غير والدتها وجدها وجدتها من ناحية الأم. وأشارت أنه لم يكن هناك علاقة مع والدها: “مفيش علاقة بيني وبين والدي لكن الانفصال مش سبب لأن الناس بتاخد اختيارات في حياتها، وفي ناس بتختار تتحمل مسئولية وتكمل للآخر وناس تانية بتختار نفسها”.

كما تحدثت عن علاقتها مع الله معلقة “أخاف أزعل ربنا، لأنه كل حاجة في حياتي.. هو حبيبي وأنا حبيبته، ودايما بقول كده.. هو دا يقيني وأنا حرة.. هو سندي وضهري وهو كل حاجة أنا عليها وكل ما بشعر بكده بيديني أكتر.. وربنا قالها (أنا عند حسن ظن عبدي بي)”.

الجدير ذكره أن والد ​ياسمين​، ​أشرف صبري​، سبق وكشف عبر صفحته على “فيسبوك”، عن عدم حضورها حفل زفاف شقيقها بلال من دون معرفة الأساب، حيث علق على صورة لإبنه،: “فرح إبني بكرة ربنا رزقه بأجمل عروسة، أما إن أمه وأخواته الأشقاء رفضوا حتى يباركوله، فربنا رزقه بأم تانية عملت كل حاجة، وأخوات تانيين لم تغرهم الأموال ولا طيارات وكئب وخداع، أصبح لإبني أخوات جدد وأم جديدة حفظه الله من الشايطين”.