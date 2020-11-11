شاركت الفنانة المصرية ياسمين صبرى متابعيها على انستغرام بصورة جديدة لها ظهرت فيها وهي تحمل المظلة تحت المطر.

وتظهر ياسمين في الصورة بأطلالة شتوية أنيقة، فكانت ترتدي جاكيت من اللون الكحلي وقميص من اللون الابيض وتمسك بيدها شمسية

ويذكر ان ياسمين صبري اعتادت الظهور بأطلالات مختلفة وأنيقة، والتي كانت دائماً تنال إعجاب جمهورها، وهذا ما يظهر من خلال تعليقاتهم علي الصور.

وكانت ياسمين صبري قد شاركت مؤخرا بعض الصور التي اظهرت الرفاهية التي تعيش بها بعد زواجها من رجل الاعمال المصري احمد ابو هشيمة حيث نشرت صورا من داخل منزلها بالاضافة الى سيارتها واليخت والطائرة الخاصة.









