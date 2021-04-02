فاجأت الفنانة المصرية ياسمين صبري متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بردها على “حاسديها” بطريقة غير متوقعة حيث استعانت بمقولة للإمام الشافعي عن الحسد وذلك في تغريدة كتبتها عبر حسابها على تويتر.

فقد كتبت نانسي عجرم في تغريدتها: “ألا قل لمن بات لي حاسداً، أتدري على من أسأت الأدب أسأت على الله في فعله لأنك لم ترض لي ما وهب فكان جزاؤك أن زادني وسد لديك طريق الطلب. -الإمام الشافعي.”.

ألا قل لمن بات لي حاسداً، أتدري على من أسأت الأدب

أسأت على الله في فعله لأنك لم ترض لي ما وهب

فكان جزاؤك أن زادني وسد لديك طريق الطلب.

-الإمام الشافعي. — Yasmine Sabri (@yasminesabri) April 2, 2021

وقد اثارت تغريدة ياسمين صبري ردود فعل متباينة حيث طالبها البعض بمراعاة مشاعر الفقراء قبل ان تكتب عن تعرضها للحسد.

اللهم قوي إيمانك

بس انتي لازم تحافظي علىمشاعر الناس

والقضاء للحواجب بالكتمان

ومراعاة الفقراء — Âymân Bôôgêymân (@aymangunner1) April 2, 2021

فيما علق اخرون بسخرية حيث قالت احداهن: “ربنا يذكر هيفا بالخير تزوجتو وطلقتو وماسمعنا حسها”.

ربنا يذكر هيفا بالخير تزوجتو وطلقتو وماسمعنا حسها — سُـهيـر | Suher (@lsuherl) April 2, 2021

وكانت ياسمين صبري قد أثارت الجدل مؤخرا بعد أن نشرت صوراً من إعلانها التصويريّ لشركة “اتصالات” عبر حسابها الرّسمي بموقع “إنستغرام”، وأطلّت بضفيرتين طويلتين منسدلتين على كتفيها، واعتمدت مكياجاً ناعماً. وارتدت بالطو باللّون الأخضر، مزوّداً بأكمام وأزرار من الأمام باللّون الذّهبي مع حزام على الخصر. وزيّنت إطلالتها بحلق وكوليه وأسورة.

وكانت قد نشرت قبل يوم صوراً بإطلالة ورديّة، وما إن نشرت الصور حتى انهالت التعليقات على حسابها ليبدأ الجمهور بتشبيهها بالنجمة العالميّة كيم كاردشيان.