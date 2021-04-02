فاجأت الفنانة المصرية ياسمين صبري متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بردها على “حاسديها” بطريقة غير متوقعة حيث استعانت بمقولة للإمام الشافعي عن الحسد وذلك في تغريدة كتبتها عبر حسابها على تويتر.
فقد كتبت نانسي عجرم في تغريدتها: “ألا قل لمن بات لي حاسداً، أتدري على من أسأت الأدب أسأت على الله في فعله لأنك لم ترض لي ما وهب فكان جزاؤك أن زادني وسد لديك طريق الطلب. -الإمام الشافعي.”.
وقد اثارت تغريدة ياسمين صبري ردود فعل متباينة حيث طالبها البعض بمراعاة مشاعر الفقراء قبل ان تكتب عن تعرضها للحسد.
فيما علق اخرون بسخرية حيث قالت احداهن: “ربنا يذكر هيفا بالخير تزوجتو وطلقتو وماسمعنا حسها”.
وكانت ياسمين صبري قد أثارت الجدل مؤخرا بعد أن نشرت صوراً من إعلانها التصويريّ لشركة “اتصالات” عبر حسابها الرّسمي بموقع “إنستغرام”، وأطلّت بضفيرتين طويلتين منسدلتين على كتفيها، واعتمدت مكياجاً ناعماً. وارتدت بالطو باللّون الأخضر، مزوّداً بأكمام وأزرار من الأمام باللّون الذّهبي مع حزام على الخصر. وزيّنت إطلالتها بحلق وكوليه وأسورة.
وكانت قد نشرت قبل يوم صوراً بإطلالة ورديّة، وما إن نشرت الصور حتى انهالت التعليقات على حسابها ليبدأ الجمهور بتشبيهها بالنجمة العالميّة كيم كاردشيان.
قال الإمام الشافعي :
علي ثياب لو يباع جميعها بفلس… لكان الفلس منهن أكثرا
وفيهن نفس لو تقاس بمثلها …… نفوس الورى كانت أعز وأكبرا.
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