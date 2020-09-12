استعرضت الفنانة المصرية ياسمين صبري رشاقتها وأناقتها عبر نشرها صورة جديدة لها على حسابها على انستغرام نافية بذلك الشائعات التي تتردد من حين إلى آخر حول حملها.

وظهرت “ياسمين صبري”، ببلوزة فاتحة اللون غير منقوشة وفضفاضة، مع “جيب” بيضاء متوسطة الطول، مزينة بعدة زرائر ذهبية.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل متابعو ياسمين صبري على الصورة، التي حظيت بأكثر من 400 ألف اعجاب، والاف التعليقات مثل “اللبس ده بيأكد أني مستحيل تكوني حامل”، و”مش لازم يعملي السيشن دي علشان تورينها إنك أستريت أستومك ومش حامل”.

يشار إلى أنه من حين إلى آخر، يتم تداول شائعة بشأن حمل الفنانة ياسمين صبري بعد زواجها منذ عدة أشهر، دون تعليق بالنفي أو التأكيد من الفنانة.