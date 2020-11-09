استعرضت الفنانة المصرية ياسمين صبرى فخامة منزلها من خلال صورة جديدة، نشرتها عبر حسابها على انستغرام، أظهرت فخامته ورقيه.

فقد نشرت ياسمين تلك الصورة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وعلقت كاتبة بالانكليزية: “هلو”، وانهالت عليها الكثير من التعليقات التي تشيد بذوقها سواء بالإطلالات أو أثاث منزلها.





ولم تكن هذه المرة الأولى التي تعرض ياسمين صبرى مظاهر الترف في حياتها فمؤخراً نشرت صورتها من داخل طائرة زوجها الخاصة. وأخرى نشرت صورتها من داخل سيارتها التي كانت محل جدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي. تلك السيارة التي تم تسريب وثيقتها الجمركية التي كشفت عن ثمنها الذي فاق الـ5 مليون جنية مصري، وقد كانت تلك السيارة هدية من زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.

وعن أحدث نشاطتها قد شاركت ياسمين صبري حضور فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائى، وخطفت الأضواء على السجادة الحمراء بحفل الافتتاح، بلإطلالة أنيقة، حيث اختارت فستانا أزرق. كما أثارت ياسمين صبري الجدل بتصريحاتها حول كورونا، فقالت أثناء لقاء لها على هامش المهرجان:” أنا مش موسوسة كورونا هيجلنا كلنا اللي ياخده ياخده، والبقاء للأقوى”. وعن أخر أعمالها شاركت ياسمين صبري فى بطولة مسلسل “فرصة تانية”، الذي عُرض رمضان الماضي وكان من تأليف مصطفى جمال هاشم، وبطولة عدد من النجوم هم: أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد … وأخرون، ومن إخراج مرقس عادل.