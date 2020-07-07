استعرضت الفنانة المصرية ياسمين صبري لياقتها بصورة جديدة نشرتها عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها اثناء خضوعها لبعض التمارين المنزلية في حديقة منزلها.

,وقامت ياسمين صبري بأداء حركة “فتح الحوض” وهي نفس الحركة التي سبق وان ظهرت وهي تؤديها في احد النوادي الرياضية.

يذكر أن مصدر مقرب من ياسمين صبري قد نفى مؤخرا شائعة حملها التي انتشرت مؤخرا، مشيراً إلى أن ملامحها المرهقة تعود إلى ممارستها التمارين الرياضية، معلناً عن أستعدادها حالياً للمنافسة في موسم مسلسلات رمضان 2021، بعمل فنى جديد، مما يعني أن خطوة الإنجاب مؤجلة في الوقت الراهن .