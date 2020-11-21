انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية صورة لسيدة مصرية تدعى ” الحاجة نعمات ” تجلس على الرصيف في أحد الشوارع وسط الأمطار وتعمل على بيع الترمس من أجل كسب الرزق لأسرتها .

وفي الوقت نفسه نشرت الفنانة المصرية ” ياسمين صبري ” صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” ظهرت فيها من داخل طائرتها الخاصة وأثارت الجدل حول سعر الجاكيت الذي ترتديه وسعر حقيبتها التي أشار بعض المتابعون أن قيمتها وصلت إلى 315 ألف جنيه .

وتداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة الفنانة ياسمين صبري وإلى جوارها صورة الحاجة نعمات ” بائعة الترمس ” التي تعاني في ظل سقوط الأمطار وأعرب الكثير من المتابعين على رغبتهم في الوصول إليها وتقديم المساعدة لها .

لتخرج ياسمين صبري في تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” معلنة عن تكفلها برعاية الحاجة نعمات وأسرتها وتلبية احتياجاتهم .

وتضمنت التغريدة صورة للحاحة نعمات وبجانبها زوجها وكتبت ياسمين صبري في تعليقها عليها قائلة : ” أنا دائما بحاول أشوف الجزء الإيجابي في كل سوء تفاهم .. أنا سعيدة إني اتعرفت على الحاجة نعمات عبد الحميد ” سيدة المطر ” من السوشيال ميديا ” .

وتابعت : ” وتواصلت مع الحاجة نعمات والحاج علي زوجها ويشرفني إني ألبي كل طلبات الحاجة نعمات وأسرتها .. كل حاجة وحشة بيطلع منها حاجة حلوة ” .

انا دائماً بحاول اشوف الجزء الايجابي في كل سوء تفاهم

انا سعيدة اني اتعرفت علي الحاجه نعمات عبد الحميد #سيدة_المطر من السوشيال ميديا

وتواصلت مع الحاجه نعمات والحاج علي زوجها. ويشرفني اني البي كل طلبات الحاجه نعمات اسرتها.

كل حاجة وحشة بيطلع منها حاجة حلوة pic.twitter.com/xQLFumvKTa — Yasmine Sabri (@yasminesabri) November 20, 2020