انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية صورة لسيدة مصرية تدعى ” الحاجة نعمات ” تجلس على الرصيف في أحد الشوارع وسط الأمطار وتعمل على بيع الترمس من أجل كسب الرزق لأسرتها .
وفي الوقت نفسه نشرت الفنانة المصرية ” ياسمين صبري ” صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” ظهرت فيها من داخل طائرتها الخاصة وأثارت الجدل حول سعر الجاكيت الذي ترتديه وسعر حقيبتها التي أشار بعض المتابعون أن قيمتها وصلت إلى 315 ألف جنيه .
وتداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة الفنانة ياسمين صبري وإلى جوارها صورة الحاجة نعمات ” بائعة الترمس ” التي تعاني في ظل سقوط الأمطار وأعرب الكثير من المتابعين على رغبتهم في الوصول إليها وتقديم المساعدة لها .
لتخرج ياسمين صبري في تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” معلنة عن تكفلها برعاية الحاجة نعمات وأسرتها وتلبية احتياجاتهم .
وتضمنت التغريدة صورة للحاحة نعمات وبجانبها زوجها وكتبت ياسمين صبري في تعليقها عليها قائلة : ” أنا دائما بحاول أشوف الجزء الإيجابي في كل سوء تفاهم .. أنا سعيدة إني اتعرفت على الحاجة نعمات عبد الحميد ” سيدة المطر ” من السوشيال ميديا ” .
وتابعت : ” وتواصلت مع الحاجة نعمات والحاج علي زوجها ويشرفني إني ألبي كل طلبات الحاجة نعمات وأسرتها .. كل حاجة وحشة بيطلع منها حاجة حلوة ” .