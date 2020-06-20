حلّت الفنانة المصرية “ياسمين صبري” ضيفة في لقاء تليفزيونى سابق مع النجمة “شيرين عبد الوهاب” ومجموعة من النجوم الآخرين، الذين حلّوا كضيوف في نفس الحلقة ببرنامج “شيري ستوديو”، حيث برعت صبري في تقليد مجموعة من الفنانات والإعلاميات بطريقة كوميدية جداً، مما أشعل الأجواء داخل الأستوديو بشدة ودفع بشيرين التى لم تتمالك نفسها من الضحك إلي تقبيلها والأشادة بخفة ظلّها .

حيث شرعت ياسمين في تقليد الإعلامية “وفاء الكيلانى” أولاً ثم تبعتها بتقليد “ريهام سعيد”، وأختتمت تلك الفقرة بتقليد الراقصة المحبوبة “فيفي عبده”، وسط ضحكات الحاضرين من الجمهور داخل الإستوديو والفنانين ضيوف الحلقة .

يُذكر أن الفنانة ياسمين صبري قد شاركت في بطولة مسلسل “طريقي” الذي يعد أول مسلسل من بطولة المغنية شيرين عبد الوهاب، والذي تم عرضه لأول مرة في عام 2015، وشهد مشاركة عدد كبير من الوجوه الشابة إلي جانب نخبة من كبار الفنانين، كالفنان باسل الخياط، أحمد فهمي، سوسن بدر، محمد عادل وآخرين، سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج محمود شاكر خضير، واستطاع هذا المسلسل أن يحقق نجاحاً جماهيراً منقطع النظير بعد عرضه علي الشاشات .