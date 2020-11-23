نشرت الفنانة المصرية ” ياسمين صبري ” مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع التغريدات ” تويتر ” من لقائها بالحاجة نعمات الشهيرة ب ” سيدة المطر ” .
والتي كان قد تم تداول صورة لها على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية وهي جالسة على الرصيف وسط الأمطار لكسب الرزق من أجل الإنفاق على أسرتها .
ثم أعلنت الفنانة ياسمين صبري بعد ذلك عن تكفلها بكافة تكاليف واحتياجات أسرة الحاجة نعمات طوال حياتها .
وكتبت ياسمين صبري في تعليقها على الصور من زيارة الحاجة نعمات لها في بيتها قائلة : ” الحاجة نعمات نورتني النهارده في البيت ، شربنا الشاي مع بعض واتكلمنا في حاجات كتير .. ست صبورة ومكافحة .. ربنا يديها الصحة وطول العمر ” .