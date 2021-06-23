لفتت الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ أنظار الكثيرين بأحدث صورة نشرتها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وظهرت فيها مرتديةً فستاناً كلاسيكياً باللون البنفسجي، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة ناعمة.



وأحدثت الصورة ضجة واسعة بين محبيها الذين وصفوها بأجمل العبارات.



وكانت ياسمين قد لفتت الأنظار بالأساور التي ترتديها يومياً، والتي لا تخلعها إلا نادراً، وتتألف من 3 أساور، من دار كارييه Cartier، وسوار من دار بياجيه Piaget.



أساور كارتييه هي سوار Love من الذهب الأصفر، وتصل قيمته إلى 10 آلاف و500 دولار أميركي، سوار Juste un clou يصل سعره إلى 7100 دولار أميركي، سوار Tennis يصل سعره إلى 35 ألف و500 دولار أميركي.



أما سوار Possession من Piaget، يصل سعره الى 6000 دولار أميركي.