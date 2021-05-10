نشرت الفنانة ياسمين صبري صورتين حديثتين على حسابها الموثق بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام“، من داخل طائرتها الخاصة التي أهداها إياها زوجها رجل الاعمال المصري الشهير أحمد أبو هشيمة،

حيث ظهرت «ياسمين» في الصور بإطلالة باللون الأبيض وهي تجلس وتنظر إلى نافذة الطائرة، وتلقت ياسمين العديد من التعليقات على الصور التي انقسمت بين من عبّر عن حبّه لها وبين من سخر منها واعتبر أنها تستفز المتابعين بصورها في الطائرة الفاخرة، ما عرضها للكثير من الانتقادات من قبل الجمهور خصوصًا في شهر رمضان المبارك.

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يُذكر أن ياسمين بدأت مسيرتها الفنية في عام 2014 من خلال “مسلسل جبل الحلال” وأيضاً شاركت في الكثير من الأعمال الأخرى المميزة، وأيضاً في عام 2020 تزوجت من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وحفل الزفاف وعقد القران اقتصر على دائرة صغيرة من الأهل والمعارف، وهذا بسبب تطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

في سياقٍ آخر، كانت الفنانة ياسمين صبري قد أعلنت نبأ الوفاة، عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات “تويتر“، قائلةً: “توفيت اليوم جدتي كريمة وأمي الثانية التي ربتني، إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء والدوام لله”.

كما هنأت الفنانة ياسمين صبري متابعيها بحلول شهر رمضان، ونشرت في حسابها الشخصي صورة ظهرت فيها مرتدية عباءة سوداء معلقة عليها: “كل عام ونحن دائماً في خير وسلام وسعادة، رمضان كريم عليكم جميعاً”.

وبمجرد نشر ياسمين لصورتها انهالت عليها التعليقات ما بين تعليقات مهنئة بحلول شهر رمضان وأخرى انتقدت إطلالة الفنانة المصرية مشيرة إلي استعراضها الدائم لملابسها الفخمة ومجوهراتها.

وعلي الصعيد الفنى، كان آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري بالموسم الرمضانى الماضي 2020، ”مسلسل فرصة تانية” الذي شاركها في بطولته كل من أحمد مجدي وهبة مجدي ودياب وإداورد وهبة عبدالغني ومحمد أبو داود ومحمود البزاوي وأحمد الشامي وعدد آخر من الفنانين الشباب.

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