زارت الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ مستشفى “أبو الريش التعليمي للأطفال” بالمنيرة في القاهرة، وقدمت تبرعاً مالياً للمستشفى لدعمه في مشوار علاج أطفال مصر بالمجان، إضافةً إلى أنها وزعت الهدايا على الأطفال.

وزارت ياسمين صبري في جولتها مقر المحاضرات التثقيفية التي ينظمها المستشفى للأطفال لتوعيتهم وتوعية آبائهم بمرض السكر وكيفية التعامل معه، وكيفية تحسين الحالة النفسية للأطفال خلال مرحلة محاربتهم لهذا المرض، ودعمهم معنويا خلال رحلة العلاج.

أبدت صبري سعادتها وفخرها بالأطفال الأبطال المقيمين بالمستشفى، وبقدرتهم على الصمود ومواجهة المرض بكل شجاعة وابتسامة.

وقد نشرت ياسمين صبري صورة لها من داخل المستشفى والتي ظهرت فيها طفلة الى جانبها وهي تحمل لعبة قدمتها لها وعلقت كاتبة “شكراً جزيلاً علي استضافتي في مستشفي #ابو_الريش

يارب الشفاء لكل مريض.”