اوضحت الفنانة المصرية ياسمين صبري حقيقة سخريتها من مواطنها الفنان محمد رمضان عقب اعلانه عن حجز امواله امس الخميس.

وكبت ياسمين صبري في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “ليس لدي اي حسابات علي الفيس بوك والحساب مزور وسأقوم بإغلاقه. مستحيل اتكلم كدة مع او علي اي حد.”.

ليس لدي اي حسابات علي الفيس بوك والحساب مزور وسأقوم بإغلاقه.

مستحيل اتكلم كدة مع او علي اي حد. #ياسمين_صبري — Yasmine Sabri (@yasminesabri) June 4, 2021

وكانت قد تداولت بعض المواقع الاخبارية امس تدوينة من حساب فايسبوك ينتحل اسم ياسمين صبري علق على اعلان محمد رمضان بسخرية بالقول: “ضحكتني”.

بدورهم أكد متابعو ياسمين صبري على انها شخصية محترمة ولا يمكن ان تسخر من احد.

وكان الفنان محمد رمضان، قد أعلن، أمس أمس الخميس عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أنه تم التحفظ على أمواله، وقال «رمضان» في فيديو إنه تلقى اتصالا هاتفياً من موظف في أحد البنوك الخاصة لتبليغه بأنه تم التحفظ على أمواله، مؤكداً أنه هو وماله مِلك بلده وأهل بلده.