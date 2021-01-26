شاركت الفنانة “ياسمين صبري” جمهورها ومتابعيها عبر خاصية “الستوري” بحسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بصورة جديدة ظهرت فيها، وهي ترتدي روب الاستحمام، وصورة أخرة لحوض السباحة ويبدو أنها كانت تمارس رياضة السباحة التي تحدثت عن عشقها الكبير لها في العديد من البرامج واللقاءات .

وبدت ياسمين صبري خلال تلك الصورة، بمكياج هادئ ورقيق للعينين والشفاه، وتعرضت على أثرها لانتقادات لاذعة طالت ظهورها بالروب الأبيض، بينما اتهمها البعض بالسير على خُطى زميلاتها النجمات اللاتي سبقنها بالظهور في هذه الإطلالة الجريئة بعض الشئ.

في سياقٍ آخر، شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها ومتابعيها، عدة صور جديدة لها من احتفالها، بعيد ميلادها الـ33. حيث نشرت صوراً لها من الاحتفال عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وظهرت خلالها حاملة للكثير من البالونات المدون عليها عبارة: «happy birthday».

وكانت ياسمين احتفلت بعيد ميلادها الـ 33، الذي وافق الخميس 21 يناير (كانون الثاني) بطريقة مُمَيّزة من خلال مفاجأة أعدها لها زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، حيث نشرت صوراً من حفل عيد ميلادها عبر حسابيها الرسميين على “تويتر” وإنستجرام.

وظهرت ياسمين صبري وعلى وجهها السعادة والفرحة، وكشفت في الفيديوهات التي نشرتها تفاصيل قصرها الفخم الذي تعيش فيه مبرزة تفاصيل الاحتفال وأجزاء كبيرة من منزلها، الذي امتلأ بالبالونات التي تحمل اسمها، وصورها المميزة التي زينت الأركان، إضافة إلى كعكة عيد الميلاد الفاخرة، كما ظهرت ياسمين في بداية الفيديو وهي مرتدية فستان سهرة باللون الأحمر، من أجل الاستعداد لحفل عيد ميلادها.

وعلي الصعيد الفنى، تستعد الفنانة ياسمين صبري خلال الفترة الحالية لمسلسل دارمي جديد تخوض به الموسم الرمضاني المقبل 2021 بعد أن شارك الموسم الماضي 2020، بـ”مسلسل فرصة ثانية” الذي قام ببطولته كل من أحمد مجدي وهبة مجدي ودياب وإداورد وهبة عبدالغني ومحمد أبو داود ومحمود البزاوي وأحمد الشامي وعدد آخر من الفنانين الشباب، كما تبحث ياسمين أيضا خلال الفترة الحالية عن نص سينمائي مميز تعود من خلاله لشاشة السينما مجدداً بعد غياب إستدام عدة سنوات .