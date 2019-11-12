ياسمين صبري متهمة ب ” البرود ” .. وترد : ” البنت لازم تكون ناعمة “

حلت الفنانة المصرية ” ياسمين صبري ” يوم أمس الإثنين ضيفة مع الفنانة والإعلامية ” إسعاد يونس ” في برنامجها ” صاحبة السعادة ” المذاع على قناة ” dmc ” .

وتحدثت ياسمين صبري خلال الحلقة عن الانتقادات التي تعرضت لها بعد عرض مسلسها ” حكايتي ” والذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي والاتهامات التي وجهت إليها ب ” البرود ” في بعض المشاهد بالمسلسل والتي كانت تحتاج إلى الانفعال أكثر .. وأنها لم تتدرب على إتقان المشاهد الصامتة خاصة أن العمل كان يحتوي على العديد من هذه النوعية منَ المشاهد .

وعلقت ياسمين على ذلك بأن دورها في المسلسل كان حول فتاة منكسرة مغلوبة على أمرها فقالت : ” لما الفتاة تكون منكسرة بتبقى منكسرة في كل حاجة حتى في الصوت .. فتاة مش عارفة تاخد حقها .. وبعدين أنا بطبعي هادية وفيه ناس افتكروني مش مصرية عشان مش سريعة في الكلام وعندي لكنة ” .

وتابعت : ” أنا مش بحب الصوت العالي .. الصوت العالي مزعج جدا بحب أمثل بهدوء .. البنت لازم تكون ناعمة والورق كان كده البنت فعلا ناعمة .. حتى لو عملت دور شعبي مش هطلع أصرخ لو عملت دور فلاحة أو صعيدية مش هطلع أصرخ برضوا .. أنا كنت بروح ستوديو الصوت وأنا مضايقة جدا كأني رايحة المدرسة ” .

وقالت إن مشاهد التلفزيون ربما يكون اعتاد على الأداء الساخن والانفعال .