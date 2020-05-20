عبرت الفنانة المصرية، ياسمين صبري، عن استغرابها واستيائها من “اجتزاء” كلامها بشأن زوجها، رجل الأعمال المصري، أحمد أبوهشيمة، خلال مشاركتها ببرنامج “رامز مجنون رسمي” الذي يقدمه رامز جلال.

وقالت صبري خلال مقابلة تلفزيونية إن إجابتها حول ما يعجبها في أبوهشيمة تضمنت ذكر الكثير من صفاته، وقالت: “أنا قلت إني بحب فيه كل حاجة”.

وتابعت ياسمين صبري: “والله أنا حلقة رامز شفتها زيي زي الجمهور وفي حاجة تفاجئت منها جدا ولغاية دلوقتي مش لقيالها أي تفسير إن أنا لما تسألت السؤال أنا بحب فأحمد جدعنتو ولا وسامتو… هي الحقيقة إن أنا جاوبت وقلت أنا بحب فيه كل حاجة”، على حد تعبيرها.

وأضافت صبري قائلة إنها عددت صفات أبو هشيمة الإيجابية مثل نجاحه وثقته بنفسه وطموحه وشخصيته القوية ولفتت إلى أنه قائلة إن زوجها “سيد الرجالة” وتحدثت عن الأمور المشتركة بينهما، قبل أن تقول إنه “بيضحكها”.

وأردفت الممثلة المصرية قائلة إن جلال ومعدي البرنامج اجتزأوا إجابتها وأخذوا الجزء المتعلق بـ”الضحك”، معربة عن استغرابها مما حدث.