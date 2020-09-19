خطفت الفنانتين المصرية ياسمين صبري والمغربية سلمى رشيد الأنظار بظهورهما بنفس الفستان، مما تسبب في وضع الجمهور للمقارنات بين النجمتين.

وفي التفاصيل، فقد طرحت سلمى رشيد فيديو كليب جديد لها يحمل عنوان “شلونج” وظهرت فيه وهي ترتدي فستان اخضر سبقتها ياسمين صبري بالظهور به بوقت قليل.

فقد نشرت ياسمين صبري، عبر حسابها على “انستغرام” صورة لها وهي ترتدي فستانا باللون الأخضر، حيث أثارت كعادتها إعجاب متابعيها.

لكن المفاجأة أن بعد دقائق قليلة من نشر ياسمين صبري لصورتها قامت الفنانة المغربية سلمى رشيد بنشر صورة لها عبر حسابها على “انستغرام” بنفس الفستان وعلقت على الصورة قائلة: “شلونج” في إشارة منها إلى اسم أغنية “شلونج” التي تتعاون فيها مع المطرب العالمي دون بيغ.

الجمهور سارع الى المقارنة بين إطلالة ياسمين صبري وسلمى رشيد، حيث علق العديد منهم على صورة سلمى رشيد وأكدوا أن الفستان الذي ترتديه هو نفس الفستان الذي قامت ياسمين بنشر صورتها به، و رغم المقارنات التي وضعها بعض المتابعين حول أي من النجمتين أفضل في إطلالتها، لكن يبدو أن النجمة المغربية أرادت بنشر صورتها التأكيد على أنها قامت بارتدائه قبل الفنانة ياسمين صبري بدليل إطلاقها لأغنية “شلونج” مع المطرب العالمي دون بيغ، وظهورها في الكليب الجديد بهذا الفستان.