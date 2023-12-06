تحرص العديد من النجمات على اختيار فساتين متفردة ولم يسبق ان ارتدتها زميلاتهن، بغية خطف الأضواء بإطلالة متجددة وتفادياً لأي مقارنات قد تحصل، إلا أن المصادفات لا بد وأن تقع حيث تختار النجمات تصاميم من دور أزياء مشتركة ومعروفة عالمياً، كما حصل مع ياسمين صبري والنجمة العالمية شارون ستون.

حيث وضعت النجمة العالمية شارون ستون في مقارنة مع المصرية ياسمين صبري التي سبق وان ارتدت نفس فستانها.

شارون ستون تعيد ارتداء فستان ياسمين صبري

شارون ستون أطلت في فعالية “Women in cinema” الحفل الذي يحتفي بالمرأة ويكرم إنجازاتها وإبداعها في عالم السينما وذلك خلال اليوم الثاني من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، بفستان أنيق باللون الأسود من تصميم يوسف أكبر.

شارون ستون تعيد ارتداء فستان ياسمين صبري

جاء التصميم بقصّة مجسّمة على القوام بستايل حورية البحر مع الذيل الطويل قليلاً والخصر المحدد والأكمام الطويلة ذات النهايات بستايل القفازات بموضة عصرية، فيما برز أكسسوار البروش المعدني الذهبي على شكل وردة أعلى الكتف وعند منقطة الخصر ليضفي الروح الحيوية للثوب ويكسر من ملل الأسود فيه.

وكانت النجمة المصرية ياسمين صبري قد ظهرت بالفستان نفسه خلال مشاركتها في حفل افتتاح “موسم الرياض” بنسخته الرابعة، الشهر الماضي.

وظهرت ياسمين بهذا الثوب بإطلالة محتشمة وجذابة، مع الشعر المنسدل على ظهرها، وحملت حقيبة يد صفراء وانتعلت حذاء بلاتفورم.

وحرصت النجمتان على تنسيق الثوب الفخم الذي يبلغ سعره 3000 دولار أميركي مع مجوهرات ناعمة اقتصرت على الأقراط، فاختارتها النجمة العالمية متدلّية على شكل ورقة أزهار، بينما ارتدت ياسمين الطارات.

كارن وازن

ونفس الفستان ارتدته سابقا ايضا الفاشينيستا اللبنانية كارن وازن في مناسبة سابقة قبل أسابيع ماضية خلال مشاركتها في أسبوع الرياض للموضة. وسرعان ما قارن الجمهور اطلالات هؤلاء النجمات بنفس الفستان واعتبروا ان كل واحدة منهن لها جمالها وأناقتها الخاصة بهذه القطعة المماثلة.

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