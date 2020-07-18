شاركت الفنانة المصرية “ياسمين عبد العزيز” متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد إلى جانب زوجها الممثل المصري “أحمد العوضي” وهما يقضيان عطلتهما في البحر.

وأطلت ياسمين في الفيديو من على متن يخت واظهرت الجزء العلوي فقط من جسدها وهي ترتدي البكيني وزوجها خلفها يحتضنها عاريٍ من المنطقة العلوية.

الفيديو العفوي والقصير، اذ لم يتجاوز الثلاث ثوان، اشعل السوشيال ميديا ونال حوالي مليونين ونصف مشاهدة والاف التعليقات والتي تراوحت بين من تغزل بجمال ياسمين عبدالعزيز وتمنى لها السعادةمع زوجها فيما عاتب اخرون احمد العوضي الذي ظهر عابسا حيث قالت احداهن “برضوا مكشر يا عوضى حد يبقى مع القمر ده ويكشر “.

يشار إلى أن الفنانة ياسمين عبد العزيز خاضت سباق رمضان 2020 بمسلسل ‏‏”ونحب تانى ليه”، من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج شركة “سينرجي”، ‏وإخراج مصطفى فكري، وشارك فى بطولته شريف منير وكريم فهمي، وسوسن بدر، ‏وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم، وحقق المسلسل نجاحا كبيرًا.