ظهرت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز برفقة شقيقها الفنان وائل عبد العزيز لأول مرة بعد فترة خصام وانقطاع بينهما دامت لمدة 8 أشهر تقريبا، منذ إعلان زواجها من الفنان أحمد العوضي في شهر يونيو الماضي.

فقد نشر الفنان وائل عبد العزيز عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، مجموعة من الصور مع ياسمين وشقيقهما الأكبر بمنزله، وعلق على الصور بتهنئة ياسمين بمناسبة عيد ميلادها والتي احتفلت به منذ يومين، قائلا:”كل سنة وانتي طيبة، ربنا يكرمك ويبعد عنك أي شر”.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصور، وانهالت التعليقات: “بجد فرحتوني أيوه كده مالكوش إلا بعض، ربنا يخليكم لبعض كويس انكم اتصالحتوا انتوا اخوات ومينفعش تنهشوا في بعض، ربنا يخليكم يكرمك والحمد لله رجعتكم لبعض، حافظ على شقيقتك يا وائل الحمد لله انكم رجعتوا ومتدوش لحد فرصة بوقع بينكم”.

وتعود بداية الخلاف بين ياسمين وشقيقها عندما انتقد الأخير شقيقته “لمواعدتها رجلا يصغرها بعشرة أعوام”، مندداً بصورة ياسمين مع العوضي التي قال إنه “لا لزوم لها على حساب سمعتك وسمعتنا”.

وزاد الطين بلة بينهما عندما وجه وائل رسالة لشقيقته من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك”، وألمح إلى أن ياسمين عبد العزيز تزوجت سراً من أحمد العوضي، وطالبهما بإشهار زواجهما تطبيقاً للعرف السائد والأصول بحسب تعبيره.