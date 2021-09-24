أعلنت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز تعافيها بعد الازمة الصحية التي المت بها منذ شهور ونقلت على اثرها الى سويسرا لاستكمال العلاج.

فقد نشرت ياسمين عبد العزيز صورة لها مع اطبائها، وذلك عبر حسابها على انستغرام، وعلقت عليها موجهة الشكر لهما ثم كتبت: “الحمد لله الذي شفانا و عفانا”.

وقد انهالت التعليقات على الصورة من متابعي ياسمين عبد العزيز واصدقائها الفنانين والذين كان من ابرزهم منى زكي، كندة علوش ونادية النجدي وغيرهم.

وكانت ياسمين عبد العزيز قد عادت إلى مصر بعد رحلة علاجية استمرت لأسابيع في سويسرا رافقها فيها زوجها الفنان أحمد العوضي.

وفي بداية شهر سبتمبر الجاري أعلنت ياسمين عبد العزيز تعافيها ووجهت رسالة إلى جمهورها وأصدقائها قالت فيها: “جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدا الحمد لله انا بقيت كويسه وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تتطمنوا رغم كل الصعب اللي مريت بيه في أزمتي الاخيرة، إلا إن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المره اللي عدت عليا .. وكفايه اني اقولكم اني حقيقي شفت الموت وكان قريب جدا .. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميله الصافيه وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبه ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنه علي خير الحمد لله”.

وبدأت أزمة ياسمين عبد العزيز الصحية منتصف يوليو الماضي، عندما أعلن الفنان أحمد العوضي خضوعها لعملية جراحية وطالب جمهورها بالدعاء لها.

وكان أحمد العوضي قد أعلن اعتزامه اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتسبب في الأزمة الصحية الأخيرة لزوجته ياسمين عبد العزيز، وأوضح عبر حسابه على الفايسبوك أنه سوف يكشف لاحقا عن تفاصيل .الأزمة