كشفت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز حقيقة الاخبار التي تم تداولها مؤخرا عن انها حامل وذلك بعد ظهورها بوزن زائد مع زوجها الفنان احمد العوضي.

فقد حذرت ياسمين عبد العزيز، من حساب مفبرك يحمل اسمها على تويتر يروج أخبارا كاذبة وينقل تصريحات غير صحيحة على لسانها.

ونشرت ياسمين عبد العزيز على حسابها على انستغرام صورة من الحساب المزور ويدعى على لسانها أنها حامل، وطالبت ياسمين متابعيها بعدم مشاهدة هذا الحساب، وعلقت قائلة: “الأكونت ده منتحل شخصيتي”.

وكانت قد مازحت ياسمين عبد العزيز زوجها أحمد العوضى من خلال نشر صورة تشير إلى علاقة زيادة الوزن بالحب حيث جاء فيها : “في الحب إن لم يزد وزنك فأنت مع الشخص الخطأ”، ليرد العوضي خلال التعليقات ويكتب لها : “ده انت كده مع الشخص صح الصح”، قبل أن ترد عليه ياسمين عبد العزيز “بحبك”.