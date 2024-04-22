أطلت مقدمة البرامج ياسمين عز في حلقة الجمعة 19 إبريل من برنامجها “كلام الناس” عبر شاشة “MBC مصر” بـ Jumpsuit أسود، كانت ظهرت به النجمة نيللي كريم في حفل توزيع جوائز Joy بالمملكة العربية السعودية منذ أشهر.

ياسمين عز ونيللي كريم بنفس الإطلالة

وظهرت ياسمين عز في الحلقة التي استضافت فيها النجمة فيفي عبده، بنفس الجمبسوت وتركت شعرها ينسدل كعادتها، مع مكياج بألوان خفيقة.

بينما أطلت نيللي كريم بنفس الجمبسوت في يناير الماضي، ولملمت شعرها من الأمام للخلف، وتركته ينسدل، مع مكياج عيون يبرز جمال عيونها، ومكياج بسيط.

ياسمين عز وفيفي عبده

الجمبسوت من تصميم Elisabetta Franchi، ويصل سعره إلى 667 دولار، أي ما يعادل 32 ألف جنيه مصري.

نيللي كريم مع جائزة Joy Awards

نيللي كريم في حفل Joy Awards

صورة للـJumpsuit التي ظهرت به ياسمين عز ونيللي كريم

نيللى كريم في آخر أعمالها

يذكر أن نيللي كريم عرض لها في النصف الثاني من رمضان 2024 مسلسل “فراولة” مكون من 15 حلقة، تدور أحداثه في إطار كوميدي، حول شخصية “فراولة”، التي تقوم بممارسة العلاج باستخدام البلورات والأحجار ذات القوة الخاصة، وأيضا أسلوب التنويم المغناطيسي.

مسلسل “فراولة” تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة “sky limit” للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف.

بعد 6 أشهر من التوقف عودة ياسمين عز

أعلنت الإعلامية ياسمين عز، بدء موسمها الجديد من برنامج “كلام الناس” على قناة MBC مصر، حيث حملت العديد من المفاجآت لجمهورها.

وفي الظهور الأحدث لها بعد فترة من التوقف، قالت عز، إنها لن تناقش قضايا الراجل أو المرأة خلال الموسم الجديد لبرنامجها، بل ستجعل اهتمامتها بالحوامل، مضيفة: “في الموسم ده مش هتكلم عن الستات أو الرجالة، أن هتكلم عن الحوامل، وإزاى أنا أهملت وتغافلت عن الحوامل السنين دي كلها كتلة الهرمونات اللي ماشية عن الأرض”.

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