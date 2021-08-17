شاركت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد من الساحل الشمالي حيث تقضي عطلتها وتسمتع بوقتها في أجواء الصيف.

وأطلت فيفي عبده في الفيديو بفستان احمر مكشوف وهي ترقص على انغام اغنية “يا لهوي” للفنان محمود الليثي.

وكانت فيفي عبده قد استعادت صحتها ورشاقتها مؤخرا بعد الازمة الصحية الاخيرة التي ألمت بها حيث عادت الى إشعال السوشيال ميديا بوصلات الرقص التي اعتادت على نشرها منذ مدة عبر حسابها على انستغرام.

وشاركت فيفي عبده قبل ذلك مقطع فيديو ظهرت فيه ترتدي فستان كات بألوان متعددة بينما كانت تؤدي وصلة رقص جريئة على أنغام أغنية “حتة من قلبي” للفنان حسين الجسمي.

وكانت تعرضت الفنانة فيفي عبده لوعكة صحية شديدة، ألزمتها الفراش لأكثر من شهر، بسبب حقنة بالخطأ، جعلت الحركة محسوبة، وأوقفت قدميها، حتى حصلت على العلاج الطبيعي، وتحسنت حالتها بشكل ملحوظ.