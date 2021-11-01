استضاف الإعلامي عمرو الليثي في برنامج “واحد من الناس” المذاع عبر شاشة الحياة الفضائية، «هند العبد» شبيهة الفنانة الكبيرة عبلة كامل ، وشرحت خلال اللقاء قصة تقديمها مقاطع فيديو التى تقلد فيها على السوشيال ميديا.

وأضافت “العبد” خلال اللقاء، أنها متزوجة وعندها أولاد وتمتلك موهبة في التمثيل، وعندما شاهدت ابنها ١١ سنة بيعمل فيديو على التيكتوك فقررت تعمل معاه فيديوهات والناس بتشوفها في المترو بتفتكرها هي، ونفسها تقابل الفنانة عبلـة كامل.

وقامت “العبد” بتقليد الفنانة عبلة كامل على الهواء في فيلم “اللمبى” وفيلم “خالتى فرنسا”، وفاطمة كشرى في “لن أعيش في جلباب أبى”. وتصدرت هذه الحلقة الترند بعد إذاعتها، وتداولها بكثافة عدد من النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي.

لا يفوتك مشاهدة | أول ظهور لتوأم عبلة كامل وحفيدتها الوحيدة من زوجها الفنان الشهير.. صور وتفاصيل

هذا وكانت الفنانة عبلة كامل قد ارتبط اسمها أيضًا في الفترة الاخيرة، بشائعات عديدة، أبرزها إصابتها بالسرطان، ووفاتها. كما اعتذرت عن الظهور إعلاميًا للرد علي تلك الشائعة، في عدد من البرامج التي قامت بمحاولات حثيثة لإقناعها بالظهور معهم على الشاشة، إلا أن جميعها باءت بالفشل.

الفنانة عبلة كامـل، كان أخر أعمالها مسلسل “سلسال الدم“، بكل أجزائه، وكشف زوجها السابق ووالد إبنتيها الفنان أحمد كمال سر غيابها وابتعادها مؤكدًا أن العامل الأول هو فيروس كورونا حيث فضلت الابتعاد خلال تلك الفترة كما أنها تنتظر عمل قوي تعود به لجمهورها كما عودتهم، وذلك ردًا على شائعات اعتـزال عبلة كـامل للعمل الفني.

وكانت عبلة كامـل قد تزوجت من الفنان الراحل “محمود الجندي“، لفترة ولكنهما انفصــلا ليكون الزوج الثاني والأخير لها، وكشف الجندي أن نجوميتـــها وقتها كانت السبب في انفصــــالهما.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك “ نورت “