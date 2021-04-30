علقت الفنانة المصرية يسرا على ظهور زوجها المهندس خالد سليم في الحلقة الـ 17 من مسلسل “حرب أهلية”، اذ قالت على حسابها الخاص “أحلى معاكسة دى ولا إيه.. مفيش بعد كده كلام .. هي الحرب إحلوت فجأة كده ليه”.
ويعد ذلك هو الظهور الاول لخالد سليم بالدراما التليفزيونية ، رغم انتمائه لأسرة شهيرة للغاية فهو ابن الراحل صالح سليم، الرئيس التاريخي للنادي الأهلي ولاعب الكرة السابق به والممثل كذلك، وشقيقه يكون الفنان هشام سليم.
مسلسل “حرب أهلية” من بطولة يسرا ، باسل الخياط، أروى جودة، جميلة عوض،سينتيا خليفة، رشدي الشامي، مروى لازلي، وهو من تأليف أحمد عادل، حوار منة القيعي ، وإخراج سامح عبد العزيز.
علقت الفنانة المصرية يسرا على ظهور زوجها المهندس خالد سليم في الحلقة الـ 17 من مسلسل “حرب أهلية”، اذ قالت على حسابها الخاص “أحلى معاكسة دى ولا إيه.. مفيش بعد كده كلام .. هي الحرب إحلوت فجأة كده ليه”.