نشرت الفنانة المصرية ” يسرا ” منشورا لها عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” وجهت من خلاله رسالة إلى السيدة ” إنتصار السيسي ” زوجة الرئيس المصري ” عبد الفتاح السيسي ” .

وتضمن المنشور صورة لإنتصار السيسي وكتبت يسرا في تعليقها عليها معبرة عن حبها وتقديرها لها قائلة : ” رسالة شكر وتقدير واحترام لسيدة يعجز الكلام عن وصفها .. سيدة تشعر بكل أم وسيدة مصرية ” .

وتابعت : ” بسيطة ، متواضعة ومثال السند للزوج والأسرة .. مهما وصفت طاقتك الإيجابية قد إيه رفعت معنوياتي أنا شخصيا وأكيد ليها أثر على كل سيدة مصرية أصيلة .. لك كل الاحترام والتقدير وربنا يحفظك ويحفظ سيادة الرئيس والأسرة جميعا ” .